ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة

يؤثر على لبنان منخفض جوي معتاد يبدأ بعد ظهر اليوم لينكفئ مساء الغد، ويستقر الطقس تدريجيًا مع ارتفاع الحرارة الى ما فوق المعدلات بفارق كبير خاصة الاثنين.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: غائم مع رياح قوية وارتفاع الحرارة وتتساقط أمطار غزيرة ليلًا وثلوج على ٢٠٠٠ متر ليلاً

-الحرارة: ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ١٨ درجة بقاعاً وبين ١٢ و ١٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و ٨٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: يسوء محليًا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج ٣٠٠سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: غير مستقر، غائم مع رياح قوية وانخفاض الحرارة وتتساقط أمطار غزيرة غزيرة احيانا وثلوج على ١٨٠٠ متر والحرارة تتراوح ١٢ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٢ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١١ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س.

الأحد : مشمس ومستقر والحرارة تتراوح ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ١٨ درجة بقاعاً وبين ١٢ و ١٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.