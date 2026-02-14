المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة

يستمر المنخفض الجوي بالتأثير على لبنان اليوم، لينكفئ مساءً. ويستقر الطقس بعدها تدريجيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية بفارق كبير خصوصا بعد غد الاثنين.



ويتقلب الطقس مجددا بين الثلاثاء والأربعاء.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: غائم مع رياح قوية وتتساقط أمطار غزيرة أحيانا وثلوج على الـ١٧٠٠ متر

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج (٣٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأحد: الطقس مشمس ومستقر ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، بين ١٠ و١٨ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الإثنين: الطقس مشمس ومستقر ودافئ جداً ومغبر، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٦ درجة ساحلا وبين ١٢ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.