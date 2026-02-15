الأخبار
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-02-15 | 02:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
يعود الاستقرار الجوي مع ارتفاع الحرارة الى ما فوق المعدلات بفارق كبير خاصة غدا الاثنين. ويتقلب الطقس مجددا بين الثلاثاء والاربعاء.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: مشمس ومستقر
- الحرارة: بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ١٨ بقاعاً وبين ١٢ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٨٠ ٪
- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٧٠سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الاثنين: مشمس ومستقر ودافئ جداً ومغبر والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية شرقية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الثلاثاء: غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية نهارا وموحلة والحرارة تتراوح بسن ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
تقلب...
تفاصيل
الطقس
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
السابق
