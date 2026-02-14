الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة

جو القارح الكاتب: جو القارح
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-14 | 03:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة

يستمر المنخفض الجوي بالتأثير على لبنان اليوم، لينكفئ مساءً. ويستقر الطقس بعدها تدريجيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية بفارق كبير خصوصا بعد غد الاثنين. 

ويتقلب الطقس مجددا بين الثلاثاء والأربعاء.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

-الجو: غائم مع رياح قوية وتتساقط أمطار غزيرة أحيانا وثلوج على الـ١٧٠٠ متر
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج (٣٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس مشمس ومستقر ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، بين ١٠ و١٨ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: الطقس مشمس ومستقر ودافئ جداً ومغبر، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٦ درجة ساحلا وبين ١٢ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

حال الطقس

لبنان

طقس

المنخفض الجوي

الحرارة

LBCI التالي
إحياء الذكرى الـ21 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري... ورسائل عدة لسعد الحريري
ترامب: أعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-11-18

إستقرار بالأحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
حال الطقس
2026-02-08

عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-11-20

مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
حال الطقس
2025-12-02

استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-01

أسطول الصمود العالمي: عدة سفن تقترب من الأسطول... وقد تعترضه البحرية الإسرائيلية خلال ساعة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-08

خدمة الإسعاف الإسرائيلية: 15 إصابة في إطلاق نار في القدس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11

إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-16

سوريا تسلّم لبنان 17 مواطنا دخلوا المياه الإقليمية السورية بطريقة غير شرعية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تجمّع اشتراكي حاشد في عبيه: تيمور جنبلاط: متمسكون بالمصالحة والشيخ ابي المنى هويتنا عربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جمهور الحريري يثير حماس العودة للعمل السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الرئيس الحريري في بيت الوسط… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

١٤ شباط ٢٠٢٦... ويبقى سعد الحريري الرقم الصعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مؤتمر ميونيخ 62: الأمن في زمن إعادة رسم النظام العالمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:02

المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
01:08

ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو

LBCI
اقتصاد
12:46

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

LBCI
أخبار دولية
00:28

مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران

LBCI
خبر عاجل
14:11

هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا

LBCI
أخبار لبنان
01:33

نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون

LBCI
خبر عاجل
09:26

وليد جنبلاط من بيت الوسط: اتفاق الطائف قابل للتطبيق والجيش يقوم بجهد جبار لناحية حصر السلاح والتشكيك يحصل من البعض من الداخل ونحيي الشيخ سعد على خطابه وتحيته الى اهل الجنوب ممتازة وهناك انتخابات وجاهزون لها

LBCI
أخبار لبنان
03:17

ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More