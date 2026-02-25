الأخبار
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا

حال الطقس
2026-02-25 | 02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا

لا تزال كتل هوائية باردة ورطبة تؤثّر على لبنان اليوم، ويكون الطقس متقلّبًا بين الصحو وتساقط أمطار متفرّقة.

ومن المتوقّع أن يضرب منخفض جويّ مصحوب بكتل هوائية شمالية قارسة البرودة، مصدرها شرق أوروبا والبحر الأسود، لبنان فجر غد الخميس، مع أمطار تبدأ غزيرة صباحًا وتترافق مع انخفاضٍ حادّ في درجات الحرارة.

كما يتوقّع أن يلامس تساقط الثلوج عتبة 900 – 1000 متر فجر الجمعة، بشكل غير مؤثّر، ولا سيّما في المناطق الشمالية، وذلك عند توافر الهطول.

 في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : متقلب مع تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٧٠٠متر 
-الحرارة : بين ١٢ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و ١٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع : يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس : غير مستقر مع أمطار غزيرة صباحًا تضعف حدتها مع تقدم الوقت وتتساقط الثلوج صباحًا على ١٦٠٠ متر، ثم تطال  ١٠٠٠متر ليلاً وما دون ذلك بقليل صباح الجمعة والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٤ درجة ساحلًا وبين ٢ و ٩ درجات بقاعاً وبين ٣ و ٨ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠  و ٨٠ كم/س خاصة شمالا وتكون قوية جدًا جبلًا.

الجمعة : متقلب وبارد مع امطار متفرقة تتركز صباحًا وخاصة في الوسط والشمال وثلوج غير مؤثرة على ٩٠٠ متر  والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ درجة ساحلًا وبين صفر و ٩ درجات بقاعًا وبين ١ و ٧ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٥٠ كم/س.
 
 
حال الطقس

متقلب

اليوم...

منخفض

طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
LBCI السابق

