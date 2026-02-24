الأخبار
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2026-02-24 | 01:37
مشاهدات عالية
كتل هوائية باردة ورطبة لا تزال تؤثر على لبنان وتستمر لغاية الاربعاء، بحيث يكون الطقس في خلال هذه الفترة متقلبا بين الصحو وتساقط امطار متفرقة.

منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية شمالية قارسة البرود مصدره شرق اوروبا والبحر الاسود متوقع ان يضرب لبنان يوم الخميس المقبل مع أمطار تبدأ غزيرة صباحا وتترافق مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة، فيما من المتوقع ان يلامس تساقط الثلوج عتبة الـ ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر فجر الجمعة بشكل غير مؤثر وخصوصا شمالاً.

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: متقلب مع تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٧٠٠متر 
-الحرارة: بين ١٢ و١٧ساحلا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٥ و١٠ على الـ١٠٠٠متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥ ٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: متقلب مع تساقط احتمال خفيف لامطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٦٠٠متو والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٨ ساحلا وبين ٤ و١٤ بقاعاً وبين ٦ و١١ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: مستقر مع امطار غزيرة صباحا تضعف حدتها مع تقدم الوقت وتتساقط الثلوج صباحا على ١٦٠٠ متر ثم تطال ١٢٠٠متر ليلاً و الـ١٠٠٠متر صباح الجمعة والحرارة تتراوح بين ٩ و١٤ ساحلا وبين ٢ و٩ بقاعاً وبين ٣ و٨ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية قويث وسرعتها بين ٢٠ و٨٠ كم/س خصوصا شمالا وتكون قوية جدا جبلا.
 
 
