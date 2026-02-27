انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً

يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية شمالية قارسة البرود مصدره شرق أوروبا والبحر الأسود.



وتنخفض درجات الحرارة بشكل حاد، فيما من المتوقع أن يلامس تساقط الثلوج عتبة الـ٩٠٠ اليوم وأقل بقليل أقصى الشمال وعند توفر الهطول.وتنحسر الأمطار بعد الظهر مع موجة جليد جبلاً وتستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: متقلب وبارد مع تساقط أمطار متفرقة تتركز صباحا خصوصا في الوسط والشمال، فيما تتساقط الثلوج على الـ٩٠٠ متر وأقل بقليل أقصى الشمال

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٧ و١٣ درجة ساحلا، بين صفر و٩ درجات بقاعاً وبين ١ و٧ درجات على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج (٣ أمتار) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس متقلب وبارد مع احتمال ضئيل لتساقط بعض الأمطار المحلية جدا جبلا وزخات ثلجية خفيفة على الـ١١٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٧ و١٣ درجة ساحلا، بين صفر و٩ درجات بقاعاً وبين ١ و٧ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.



الأحد: الطقس متقلب وبارد مع احتمال ضئيل لتساقط بعض الأمطار المحلية جدا جبلا وزخات ثلجية خفيفة على الـ١١٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٧ و١٣ درجة ساحلا وبين صفر و٩ درجات بقاعاً وبين ١ و٧ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.