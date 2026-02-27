الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-02-27 | 01:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية شمالية قارسة البرود مصدره شرق أوروبا والبحر الأسود.
وتنخفض درجات الحرارة بشكل حاد، فيما من المتوقع أن يلامس تساقط الثلوج عتبة الـ٩٠٠ اليوم وأقل بقليل أقصى الشمال وعند توفر الهطول.وتنحسر الأمطار بعد الظهر مع موجة جليد جبلاً وتستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: متقلب وبارد مع تساقط أمطار متفرقة تتركز صباحا خصوصا في الوسط والشمال، فيما تتساقط الثلوج على الـ٩٠٠ متر وأقل بقليل أقصى الشمال
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٧ و١٣ درجة ساحلا، بين صفر و٩ درجات بقاعاً وبين ١ و٧ درجات على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج (٣ أمتار) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت:
الطقس متقلب وبارد مع احتمال ضئيل لتساقط بعض الأمطار المحلية جدا جبلا وزخات ثلجية خفيفة على الـ١١٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٧ و١٣ درجة ساحلا، بين صفر و٩ درجات بقاعاً وبين ١ و٧ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
الأحد:
الطقس متقلب وبارد مع احتمال ضئيل لتساقط بعض الأمطار المحلية جدا جبلا وزخات ثلجية خفيفة على الـ١١٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٧ و١٣ درجة ساحلا وبين صفر و٩ درجات بقاعاً وبين ١ و٧ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
منخفض جوي
أمطار
ثلوج
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-01-18
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
حال الطقس
2026-01-18
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
0
حال الطقس
2026-01-20
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
حال الطقس
2026-01-20
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
0
حال الطقس
2026-01-15
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
2026-01-15
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
0
منوعات
2026-02-18
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
منوعات
2026-02-18
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-26
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-26
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-25
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-25
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
0
حال الطقس
2026-02-24
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
حال الطقس
2026-02-24
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
0
حال الطقس
2026-02-23
كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس
حال الطقس
2026-02-23
كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-09
واشنطن بين السعودية وسوريا
أخبار دولية
2025-11-09
واشنطن بين السعودية وسوريا
0
فنّ
2025-09-21
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
فنّ
2025-09-21
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
0
آخر الأخبار
2025-11-21
إحصاءات غرفة التحكم: ٩ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2025-11-21
إحصاءات غرفة التحكم: ٩ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
0
خبر عاجل
2025-12-22
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة على طريق القنيطرة قضاء صيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين
خبر عاجل
2025-12-22
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة على طريق القنيطرة قضاء صيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:40
كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا
أمن وقضاء
14:40
كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا
0
رياضة
13:51
ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!
رياضة
13:51
ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!
0
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لبنان يطلب الإنضمام إلى خط الهند الإقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لبنان يطلب الإنضمام إلى خط الهند الإقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفقة تبادل للموقوفين بين الحكومة السورية والحرس الوطني في السويداء... وهذا ما قاله القيادي في "التقدمي الاشتراكي" خضر الغضبان للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفقة تبادل للموقوفين بين الحكومة السورية والحرس الوطني في السويداء... وهذا ما قاله القيادي في "التقدمي الاشتراكي" خضر الغضبان للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حكم أمهز للـLBCI عن المفاوضات الأميركية - الإيرانية: هناك تقدم في بعض الملفات
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حكم أمهز للـLBCI عن المفاوضات الأميركية - الإيرانية: هناك تقدم في بعض الملفات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مباحثات أميركية - إيرانية في جنيف... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مباحثات أميركية - إيرانية في جنيف... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف
تقارير نشرة الاخبار
13:03
جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:35
خبر سار للبنانيين في الانتشار...
أخبار لبنان
07:35
خبر سار للبنانيين في الانتشار...
2
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
10:23
أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
10:23
أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته
4
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
5
حال الطقس
01:28
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
حال الطقس
01:28
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
6
خبر عاجل
05:46
عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
خبر عاجل
05:46
عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
7
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك
8
أخبار لبنان
02:21
للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار
أخبار لبنان
02:21
للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More