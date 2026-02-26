الأخبار
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء

2026-02-26 | 01:55
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء
2min
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء

يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية شمالية قارسة البرودة مصدرها شرق أوروبا والبحر الأسود

 

تبدأ الأمطار غزيرة صباحا وتترافق مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، فيما من المتوقع أن يلامس تساقط الثلوج عتبة 900 – 1000 متر فجر غد الجمعة بشكل غير مؤثر، ولا سيما في المناطق الشمالية، وذلك عند توفر الهطول.

 

على أن تنحسر الأمطار غدا بعد الظهر، مع موجة جليد على الجبال تستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل.

 

 في تفاصيل طقس اليوم:

 

-الجو: غير مستقر مع امطار غزيرة صباحًا تضعف حدتها مع تقدم الوقت وتتساقط الثلوج صباحًا على ١٦٠٠ متر، ثم تطال ١٠٠٠ متر ليلاً وما دون ذلك بقليل صباح الجمعة

-الحرارة: ٩ و ١٤ درجة ساحلًا وبين ٢ و ٩ درجات بقاعاً وبين ٣ و ٨ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠  و ٨٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٨٠ كم/س 

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: يسوء محليًا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج ٣ امتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الجمعة: متقلب وبارد مع امطار متفرقة تتركز صباحا وخاصة في الوسط والشمال وثلوج غير مؤثرة على ٨٠٠~ ٩٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ درجة ساحلًا وبين صفر و ٩ درجات بقاعاً وبين ١ و ٧ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٥٠ كم/س.

 

السبت: متقلب وبارد مع احتمال ضئيل ليبعض الامطار المحلية جدًا جبلًا وزخات ثلجية خفيفة على ١١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ درجة ساحلًا وبين صفر و ٩ درجات بقاعاً وبين ١ و ٧ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٥٠ كم/س.

 
 
