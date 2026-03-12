طقس متقلب اليوم وغدا يليه منخفض جويّ السبت

يؤثر طقس مستقر نسبيًا على لبنان اليوم وغدًا قبل أن يتأثر بمنخفض جويّ بدءًا من السبت وينكفئ الاثنين.

ويحمل المنخفض أمطارًا غزيرة أحيانًا وثلوج على الجبال العالية.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لبعض زخات المطر شمالا

-الحرارة : ١٣ و ٢٠ درجة ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠ ٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٦٠سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة :

غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لبعض زخات المطر شمالا.

والحرارة تتراوح بين ١٢ و ١٩ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٤ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

السبت :

غير مستقر وممطر مع برق ورعد وثلوج على ٢٤٠٠ متر.

والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٦ و ١٤ بقاعاً وبين ٩ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س