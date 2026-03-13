الأخبار
لبنان على موعد مع منخفض جوي ممطر

حال الطقس
2026-03-13 | 03:26
لبنان على موعد مع منخفض جوي ممطر

يؤثّر طقسٌ مستقرّ نسبيًا على لبنان اليوم، قبل أن نتأثر بمنخفضٍ جويّ بدءًا من السبت وينكفئ الاثنين، حاملاً معه أمطارًا غزيرة أحيانًا وثلوجًا على الجبال المرتفعة.

 

ومنخفضٌ آخر متوقّع منتصف الأسبوع المقبل ويستمرّ عدة أيام.

 

 في تفاصيل طقس اليوم:

 

-الجو : غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لبعض زخات المطر شمالا

-الحرارة : ١٣ و ٢٠ درجة ساحلا وبين ٥ و ١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و ١٣ درجة على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠ ٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س 

- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج  ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

السبت: غير مستقر وممطر مع برق ورعد وثلوج على ٢٤٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٦ و ١٤ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠  و ٧٠ كم/س.

 

الاحد : غير مستقر وممطر مع برق ورعد وثلوج على ٢٠٠٠ متر نهارا يتدنى تساقطها الى ١٧٠٠ متر مساء والحرارة تتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٢ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١١ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٥٠ كم/س.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


حال الطقس

منخفض

طقس متقلب اليوم وغدا يليه منخفض جويّ السبت
LBCI السابق

