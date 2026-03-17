استقرار جوي اليوم ومنخفض يبدأ مغبرا غدا

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم، يليه منخفض سيتمركز شمال مصر من المتوقع أن يبدأ الطقس متقلبا غدا الاربعاء مع رياح مغبرة وقوية وارتفاع بدرجات الحرارة، ليتحول الى طقس ممطر وتنخفض الحرارة ويستمر لايام عدة مع ثلوج على الجبال العالية.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: مشمس اجمالا

-الحرارة: ١٣ و٢١ ساحلا وبين ٤ و١٨ بقاعاً وبين ٦ و١٥ على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٨٠ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: متقلب ودافئ جداً ومغبر مع احتمال امطار محلية موحلة والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٦ ساحلا وبين ١٠ و٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية شرقية تشتد خاصة ليلاً وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.



الخميس: غير مستقر مع امطار رعدية موحلة وثلوج على ٢٣٠٠ متر نهارا والحرارة تتراوح بين ١٣ و١٨ ساحلا وبين ٨ و١٣ بقاعاً وبين ٧ و١١ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية تشتد احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.