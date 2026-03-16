استقرار قصير قبل عودة الامطار الخميس

يؤثر منخفض جويّ على لبنان اليوم وينكفئ تدريجيًا ظهراً.

وسيتمركز منخفض آخر شمال مصر ليبدأ الاربعاء المقبل على شكل طقس متقلب ورياح مغبرة وقوية وارتفاع في درجات الحرارة ويستمر لايام عديدة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غير مستقر قبل الظهر مع تساقط امطار متفرقة وتساقط ثلوج على ١٦٠٠ متر صباحا ليستقر الطقس تدريجياً

-الحرارة : ١١ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا : ٦٠ و ٩٥ ٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

- الانقشاع : يسوء محلياً

- حال البحر : مرتفع الموج ٣ أمتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء :

مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٥ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الاربعاء :

متقلب ودافئ جداً ومغبر مع احتمال تساقط امطار محلية موحلة والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية شرقية تشتد خصوصًا ليلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٨٩ كم/س.