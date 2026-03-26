LBCI
LBCI

أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد

حال الطقس
2026-03-26 | 02:55
أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد

ما زالت تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات المتتالية بالتوازي مع تدفق كتل هوائية رطبة وباردة، وتستمر لعدة أيام مما يؤدي الى طقس غير مستقر حيث تضعف الفعالية احيانا وتشتد احيانا اخرى

 

ينكفئ المنخفض الحالي مساء الجمعة، مع استراحة قصيرة السبت، يليها منخفض اخر متوقع الاحد ثم منخفض آخر في ٢ نيسان حسب آخر التوقعات.

 

 في تفاصيل طقس اليوم:

 

-الجو: غير مستقر مع امطار رعدية متفرقة خفيفة وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر 

-الحرارة : بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س 

- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٠٠ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا

- حال البحر : متوسط الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الجمعة: غير مستقر مع امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ١٩٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١١ و ١٩ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١١ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س.

 

السبت: مستقر، قليل السحب، والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٥ و ١٤ درجة بقاعاً وبين ٨ و ١٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س.

 

 

 

 

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


حال الطقس

متقطعة

الجمعة…

ومنخفض

الأحد

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...
