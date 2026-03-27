المنخفض الجويّ مستمر واستقرار السبت ومنخفض اخر الاحد

تؤثر سلسلة من المنخفضات المتتالية على لبنان بطقس غير مستقر.

وتضعف الفعالية احيانا وتشتد احيانا اخرى.

ينكفئ المنخفض الحاليّ مساء اليوم, استراحة قصيرة غدًا يليها منخفض اخر متوقع الاحد والاثنين المقبلين ثم منخفض آخر بين ٢ و ٣ نيسان حسب التوقعات الأخيرة.

ماذا عن طقس الشعانين ؟

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غير مستقر مع امطار رعدية متفرقة خفيفة وثلوج خفيفة على ١٩٠٠متر

-الحرارة : بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٧ و ١١ على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٧٥ كم/س (قوية شمالا)

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا

- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٥ و ١٥ بقاعاً وبين ٩ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الاحد : يتحول مجددا الى غير مستقر مع امطار متفرقة تشتد بعد الظهر وثلوج على الجبال العالية ٢٢٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٥ و ١٥ بقاعاً وبين ٩ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٨٠ كم/س خاصة بعد الظهر.