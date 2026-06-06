طقس ربيعي معتاد... هل ترتفع درجات الحرارة؟

يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة هذا الأسبوع مع انخفاض الرطوبة في الجوّ مما يؤدي الى أجواء قليلة السحب عموماً.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: مشمس يتخلل الجو بعض السحب

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٩ ساحلا وبين ٩ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط في أقصى شمال لبنان

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس مشمس ويتخلل الجو بعض السحب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٠ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.



الأحد: الطقس مشمس ويتخلل الجو بعض السحب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٠ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.