الطقس ربيعيّ معتاد والحرارة مستقرة..

يسيطر على لبنان ‎طقس ربيعيّ معتاد اليوم وفي الايام المقبلة ولا تغيّر في الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأحد:

-الجو : مشمس يتخلّله بعض السحب

-الحرارة : بين ١٨ و ٢٩ ساحلا وبين ٩ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط اقصى شمال لبنان

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



الإثنين: مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.



الثلاثاء: مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س