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طقس رطب.. والحرارة ضمن المعدلات
حال الطقس
2026-06-12 | 03:34
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طقس رطب.. والحرارة ضمن المعدلات
يسود لبنان طقس ربيعي اعتيادي خلال اليوم والأيام المقبلة، من دون تغيّر جذري في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر.
كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيًا، ما يؤدي إلى تشكّل سحب خفيفة فوق السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية خلال ساعات بعد الظهر.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الجمعة:
-الجو : مشمس يتخلله بعض السحب
-الحرارة : بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٣ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلًا
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
السبت: مشمس يتخلل الجو بعض السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا
الاحد: مشمس يتخلل الجو بعض السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٦٠ كم/س تنشط شمالا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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حال الطقس
رطب..
والحرارة
المعدلات
ربيعي معتاد ولا موجات حرّ
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