طقس رطب.. والحرارة ضمن المعدلات

طقس ربيعي رطب يسيطر على لبنان اليوم وخلال الأيام المقبلة، من دون تغيّر يُذكر في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر.



وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيًا، ما يؤدي إلى تشكّل سحب فوق السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية خلال ساعات بعد الظهر، مع احتمال تساقط رذاذ محلي خفيف.





اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

-الجو : مشمس يتحول الى غائم جزئياً

-الحرارة : بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٣ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلا

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



الاحد: مشمس يتحول الى غائم جزئياً السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا



الاثنين: مشمس يتحول الى غائم جزئياً السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س