الحرارة ضمن معدلاتها ولا موجات حر في المدى القريب

يؤثر طقس ربيعيّ معتاد ورطب قليلًا على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة.



ولا تغيّر كبير في درجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر، فيما الرطوبة المرتفعة نسبيا مما يؤدي الى تشكل سحب خفيفة فوق السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية.



في تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: مشمس يتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محليّ جبلًا

-الحرارة : بين ٢٠ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلا

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:





الخميس :

مشمس يتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة :

مشمس يتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س