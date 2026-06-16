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طقس ربيعي معتاد في الايام المقبلة...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2026-06-16 | 03:34
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طقس ربيعي معتاد في الايام المقبلة...
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طقس ربيعي معتاد في الايام المقبلة...

يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتاد ورطب قليلاً اليوم وفي الايام المقبلة ولا تغيّر كبيرا في درجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر، فيما تبقى الرطوبة مرتفعة نسبيا مما يؤدي الى تشكل سحب فوق السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية.

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: مشمس يتحول الى غائم جزئياً
-الحرارة : بين  ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ١٣ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: مشمس يتحول الى غائم جزئياً السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٣١ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: مشمس يتحول الى غائم جزئياً السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٣١ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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