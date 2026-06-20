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طقسٌ مشمسٌ إجمالاً مع تشكّل ضبابٍ خفيف..
حال الطقس
2026-06-20 | 01:21
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طقسٌ مشمسٌ إجمالاً مع تشكّل ضبابٍ خفيف..
في وقت تشهد فيه أوروبا، ولا سيما دول غرب القارة، موجة حر غير مسبوقة، يستمر الطقس في لبنان معتدلاً ورطباً نسبياً اليوم وخلال الأيام المقبلة، من دون تغيّرات كبيرة في درجات الحرارة، التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة من يوم إلى آخر.
كما تساهم نسب الرطوبة المرتفعة نسبياً في تشكّل سحب خفيفة فوق المناطق الساحلية ومرتفعات السلسلة الغربية.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
السبت:
-الجو : مشمس تتخلّله سحب خفيفة وضباب محلي جبلاً بعد الظهر
-الحرارة : بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
الأحد: مشمس يتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
الإثنين: مشمس يتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
*
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طقس معتاد مشمس اجمالا مع تشكل ضباب خفيف محلي
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