الطقس صيفيّ معتاد ولا موجات حرّ متوقعة

في وقت لا تزال فيه أوروبا تحت تأثير موجة حر غير مسبوقة، يستمر الطقس في لبنان معتدلاً ورطباً نسبياً اليوم وخلال الأيام المقبلة، من دون تغيّرات كبيرة في درجات الحرارة، التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة من يوم إلى آخر.



كما تؤدي نسب الرطوبة المرتفعة نسبياً إلى تشكّل سحب خفيفة فوق المناطق الساحلية ومرتفعات السلسلة الغربية.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأحد:

-الجو : مشمس يتخلله سحب خفيفة وضباب محلي جبلاً بعد الظهر

-الحرارة : بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



الاثنين: مشمس الى غائم جزئياً وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الثلاثاء: مشمس الى غائم جزئياً وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س