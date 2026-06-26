إرتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل

يستمر الطقس‎ في لبنان صيفيًا معتادًا ورطبًا اليوم وفي الايام المقبلة.

وتتمحور الحرارة حول معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر.

ومن المتوقع أن ترتفع حوالى الدرجتين مطلع الاسبوع المقبل.

فيما الرطوبة المرتفعة احيانًا، تؤدي الى تشكل سحب خفيفة فوق السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية، بينما الجو يكون مشمس بقاعًا وشرقًا.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: مشمس يتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محليّ جبلًا بعد الظهر

-الحرارة : بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليًا بسبب الضباب

- حال البحر : متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت:

مشمس إلى غائم جزئيًا وضباب محليّ جبلًا والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الأحد:

مشمس إلى غائم جزئيًا وضباب محليّ جبلًا والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.