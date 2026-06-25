صيفيّ معتاد... واستقرار في درجات الحرارة

يستمر الطقس في لبنان على حاله المعتاد ورطباً نسبياً اليوم وخلال الأيام المقبلة، من دون تغيّر كبير في درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر، على أن ترتفع بنحو درجتين مطلع الأسبوع المقبل.



كما تؤدي الرطوبة المرتفعة أحياناً إلى تشكّل سحب خفيفة فوق السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: مشمس يتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محلي جبلاً بعد الظهر

-الحرارة: بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة: مشمس الى غائم جزئياً وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



السبت: مشمس الى غائم جزئياً وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.