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إليكم حال الطقس في لبنان...

حال الطقس
2026-06-28 | 03:17
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إليكم حال الطقس في لبنان...
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إليكم حال الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان اليوم وخلال الأيام المقبلة طقس صيفي اعتيادي ورطب، مع درجات حرارة تتمحور حول معدلاتها الموسمية. ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة تدريجيًا بمقدار درجة إلى درجتين خلال الأسبوع. كما تؤدي الرطوبة المرتفعة أحيانًا إلى تشكل سحب خفيفة فوق المناطق الساحلية ومرتفعات السلسلة الغربية اليوم، على أن تنخفض نسبة الرطوبة اعتبارًا من الغد، فيتحول الطقس إلى قليل السحب، فيما يكون مشمسًا في البقاع والمناطق الشرقية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الجو: يتحول الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب محلي 
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، وبين ١٤ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب محلي جبلاً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب محلي جبلاً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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