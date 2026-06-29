طقس صيفي معتاد... وارتفاع محدود بدرجات الحرارة

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد وحار قليلا نهارًا اليوم وفي الأيام المقبلة، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى أجواء قليلة السحب عموما.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: مشمس مع تشكل سحب خفيفة

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الثلاثاء: الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب محلي جبلاً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الأربعاء: الطقس قليل السحب مع ضباب محلي جبلاً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.