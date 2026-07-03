طقس رطب جدا متوقع... واحتمال رذاذ محلي

طقس صيفي معتاد وحار قليلا نهارا اليوم وفي الايام القادمة والحرارة مستقرة فيما الأجواء تتحول الى غائمة جزئيا.

من جهة اخرى، تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد جيث تتكاثف السحب مع أحتمال رذاذ محلي خاصة جبلاً.

تذكير بأن الرطوبة المرتفعة تؤدي الى الازدياد من الشعور بالحر ساحلا والحرارة المحسوسة ساحلا تتراوح بين ٣٣ و ٣٥ درجة.



في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: مشمس مع تشكل سحب خفيفة

-الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط في المناطق الشمالية.



الاحد: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط في المناطق الشمالية.