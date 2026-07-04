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طقس رطب واحتمال رذاذ او امطار خفيفة...
حال الطقس
2026-07-04 | 05:20
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طقس رطب واحتمال رذاذ او امطار خفيفة...
يسود طقس صيفي معتاد لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
وأفادت التوقعات أن معدل درجات الحرارة لشهر تموز يبلغ في بيروت بين 24 و32 درجة، وفي طرابلس بين 23 و31 درجة، بينما تسجل زحلة بين 18 و34 درجة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
- السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية ورطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية.
- الأحد: غائم جزئيا صباحا يتحول مساء الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
- الإثنين: غائم جزئيا صباحا يتحول مساء إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة مع استمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.
- الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وارتفاعها بشكل بسيط على الساحل و دون تعديل على الجبال وبقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات نتيجة الرطوبة المرتفعة.
- الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 13 الى 34 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كم/س.
- الانقشاع: متوسطة يسوء على المرتفاعات بسبب الضباب الكثيف.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.
- حال البحر: مائج.
- حرارة سطح الماء: 27°م.
- الضغط الجوي: 1010 HPA
*
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LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
حال الطقس
واحتمال
امطار
خفيفة...
طقس رطب جدا متوقع... واحتمال رذاذ محلي
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