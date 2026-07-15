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طقس صيفي معتاد والجو مشمس يتخلله سحب خفيفة

حال الطقس
2026-07-15 | 02:06
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طقس صيفي معتاد والجو مشمس يتخلله سحب خفيفة
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طقس صيفي معتاد والجو مشمس يتخلله سحب خفيفة

يؤثر على لبنان ‎طقس صيفي معتاد مع استمرار تشكل السحب والضباب جبلاً، فيما الحرارة ضمن المعدلات الموسمية لترتفع قليلاً مطلع الاسبوع ولا موجات حرّ في المدى القريب.

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: قليل السحب اجمالا يتحول غائم جزئيا في فترات بعد الظهر
-الحرارة: بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: قليل السحب اجمالا يتحول غائم جزئيا في فترات بعد الظهر  والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة : قليل السحب اجمالا يتحول غائم جزئيا في فترات بعد الظهر. والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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