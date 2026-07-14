لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

يؤثر على لبنان ‎طقس صيفي معتاد مع استمرار تشكل السحب الخفيفة الضباب جبلاً بكشل خفيف. فينا الحرارة صمن المعدلات الموسمية ولا موجات حرّ في المدى القريب.



يؤثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي، مع استمرار تشكّل السحب الخفيفة والضباب بشكل خفيف جبلاً. أما درجات الحرارة فتبقى ضمن معدلاتها الموسمية.



ويذكر ألا موجات حرّ في المدى القريب.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: قليل السحب إجمالًا، يتخلله ظهور سحب خفيفة، مع تشكّل ضباب محلي خلال فترات بعد الظهر.

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: جيد ويسوء محليًا على المرتفعات بسبب تشكّل الضباب

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأربعاء: الطقس قليل السحب إجمالًا، يتخلله ظهور سحب خفيفة وتشكّل ضباب محلي خلال فترات بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: الطقس قليل السحب إجمالًا، يتخلله ظهور سحب خفيفة وتشكّل ضباب محلي خلال فترات بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

