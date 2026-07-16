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o
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تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
حال الطقس
2026-07-16 | 02:09
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تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
يؤثر طقس صيفي حار معتاد على لبنان مع استمرار تشكل السحب والضباب جبلاً، فيما الحرارة ضمن المعدلات الموسمية ترتفع قليلاً مطلع الاسبوع ولا موجات حرّ في المدى القريب.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: قليل السحب اجمالا يتحول غائم جزئيا في فترات بعد الظهر
- الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الخميس: قليل السحب اجمالا يتحول غائم جزئيا في فترات بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الجمعة: قليل السحب اجمالا يتحول غائم جزئيا في فترات بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
*
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LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
حال الطقس
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واليومين
المقبلين...
طقس صيفي معتاد والجو مشمس يتخلله سحب خفيفة
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