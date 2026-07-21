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درجات الحرارة فوق معدلاتها... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-07-21 | 02:57
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درجات الحرارة فوق معدلاتها... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
تتدفق كتل هوائية حارة ضعيفة الفعالية إجمالاً من فوق شبه الجزيرة العربية نحو منطقتنا، ما يؤدي إلى طقس حار أكثر من المعتاد، مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلاتها بنحو 3 درجات اعتبارًا من منتصف الأسبوع. كما تسهم الرطوبة المرتفعة في زيادة الشعور بالحر.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الكتل الحارة حتى يوم السبت، وقد تليها موجة حرّ أشد وطأة مطلع الشهر المقبل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: قليل السحب اجمالا
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
الطقس قليل السحب اجمالاً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٤ درجة ساحلا، وبين ١٩ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
الطقس قليل السحب اجمالاً، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٤ درجة ساحلا، بين ١٩ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
الطقس
لبنان
الحرارة
طقس حار أكثر من المعتاد هذا الأسبوع
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