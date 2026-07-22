يؤدي تدفق كتل حارة ضعيفة الفعالية إلى طقس حار اكثر من المعتاد مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها بحدود درجة إلى ٣ درجات خصوصًا غدًا.

وتستمر هذه الكتل لغاية الجمعة ليتقلب الطقس قليلًا بين السبت والاثنين مع انخفاض بدرجات الحرارة.

والرياح تصبح قوية خصوصًا شمالًا، مع احتمال وقوع موجة حرّ أشد وطأة مطلع الشهر المقبل.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: قليل السحب اجمالًا

-الحرارة : بين ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس:

قليل السحب اجمالًا والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٤ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ٣٩ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالًا

الجمعة:

قليل السحب اجمالًا والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س قوية شمالًا.