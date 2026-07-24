طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة...

منخفض جوي يتمركز تدريجيا فوق الجزر اليونانية وغرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب بين اليوم والاثنين مع انخفاض الحرارة تدريجي بدرجات الحرارة لتعود وتتمحور حول المعدلات ورياح قوية خاصة شمالا. (تحذير من ارتفاع موج البحر).



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: قليل السحب اجمالا

-الحرارة: بين ٢٤ و٣٢ ساحلا وبين ١٧ و٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و٢٧ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٧٠ كم/س قوية شمالاً

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: مرتفع الموج ١٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: مشمس إجمالاً والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٦ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ٢٠ و٧٠ كم/س قوية شمالا.



الاحد: غائم جزئيا واحتمال خفيف لامطار خفيفة محلية جدا. والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٥ و٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و٢٣ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.