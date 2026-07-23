طقس صيفيّ حار ورطب لغاية الجمعة وانخفاض درجات الحرارة في عطلة نهاية الاسبوع

تنكفئ كتل حارة ضعيفة الفعالية مؤثرة على لبنان غدًا.

ويتقلب الطقس قليلاً بين السبت والاثنين مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح قوية خصوصًا شمالًا.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: قليل السحب اجمالًا

-الحرارة : بين ٢٥ و ٣٤ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة : قليل السحب اجمالًا والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س قوية شمالًا

السبت : قليل السحب الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س قوية شمالًا.