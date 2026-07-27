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كتل حارة هذا الأسبوع... والحرارة الى ارتفاع!
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-07-27 | 01:10
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كتل حارة هذا الأسبوع... والحرارة الى ارتفاع!
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد اليوم وغدًا، على أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيًا. ويُتوقع أن تتدفق كتل حارة نحو لبنان منتصف الأسبوع، ما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الموسمية، خصوصًا في أواخر الأسبوع الحالي، قبل أن تنحسر هذه الكتل مطلع الأسبوع المقبل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: قليل السحب
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتكون قوية شمالاً
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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طقس متقلب وانخفاض في درجات الحرارة...لتعود الى الارتفاع الاثنين
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