طقس حار والحرارة إلى الارتفاع هذا الأسبوع

يؤثر على لبنان صيفي معتاد اليوم فيما كتل حارة من المتوقع أن تتدفق نحو لبنان غدا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وتصبح فوق المعدلات خاصة أواخر الاسبوع الحالي لتعود الكتل الحارة وتنحسر مطلع الاسبوع القادم.

ذروة هذه الكتل هي بين يومي الجمعة والاحد المناطق الاكثر تأثرا هي المناطق الشرقية للبنان حيث من المتوقع حرارة اربعينية بقاعاً، فيما جبلاً ٣٣ درجة وساحلا ٣٦ درجة (الاحد).

تذكير الرطوبة تزيد جدا من الشعور بالحرّ ساحلا والمناطق القريبة منها، بينما الأجواء بقاعا وجبلا تكون جافة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: قليل السحب

-الحرارة: ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٦ و ٣٧ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.



الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٤ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٣٨ درجة بقاعاً وبين ٢١ و ٣٠ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.