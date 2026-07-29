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طقس صيفي اعتيادي... وكتل حارة تشتدّ السبت والأحد
حال الطقس
2026-07-29 | 02:06
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طقس صيفي اعتيادي... وكتل حارة تشتدّ السبت والأحد
من المتوقع أن يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، لتتجاوز معدلاتها الموسمية، ولا سيما مع نهاية الأسبوع الحالي، على أن تبدأ هذه الكتل بالانحسار اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.
وتبلغ موجة الحر ذروتها بين الجمعة والأحد، مع تأثر المناطق الشرقية بشكل أكبر، حيث يُتوقع أن تلامس الحرارة 40 درجة مئوية في البقاع، فيما تصل إلى نحو 33 درجة في المناطق الجبلية و36 درجة على الساحل يوم الأحد.
ويُذكر أن الرطوبة المرتفعة على الساحل والمناطق القريبة منه تزيد من الإحساس بالحرارة، في حين تبقى الأجواء في البقاع والجبال جافة نسبيًا رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاربعاء:
-الجو : قليل السحب
-الحرارة : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج
وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
الجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢١ و ٣١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
حال الطقس
اعتيادي...
تشتدّ
السبت
والأحد
طقس حار والحرارة إلى الارتفاع هذا الأسبوع
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