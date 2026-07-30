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كتل حارة في الأيام المقبلة... والحرارة تلامس الـ40 درجة الأحد
حال الطقس
2026-07-30 | 02:54
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كتل حارة في الأيام المقبلة... والحرارة تلامس الـ40 درجة الأحد
تتدفّق كتل هوائية حارة نحو لبنان، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية خصوصا يومَي السبت والأحد، قبل أن تبدأ الكتل الحارة بالانحسار اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الثلاثاء.
وتبلغ ذروة تأثير هذه الكتل الحارة بين يومَي الجمعة والأحد، فيما تُعدّ المناطق الشرقية الأكثر تأثرًا، حيث يُتوقع أن تلامس الحرارة 40 درجة في البقاع، في حين تلامس الـ 33 درجة في المناطق الجبلية و36 درجة على الساحل يوم الأحد.
ويُذكر أن الرطوبة تزيد من الشعور بالحرّ على الساحل وفي المناطق القريبة منه، بينما الأجواء تكون جافة بقاعا وجبلا.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: قليل السحب
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٨ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الجمعة:
الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٤ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٣١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
السبت:
الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٧ و٣٤ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٤٠ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٣٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
*
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