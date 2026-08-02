الكتل الحارة تبلغ ذروتها غدا قبل ان تبدأ بالتراجع الثلاثاء

ما زالت كتل حارة تؤثر على لبنان مع ارتفاع اضافيّ في درجات الحرارة اليوم.

وتعود الكتل الحارة ضعيفة تدريجيًا غدًا والثلاثاء، لكنّ الحر الشديد يستمر بقاعًا لغاية الاربعاء.

المناطق الاكثر تأثرا هي المناطق الشرقية للبنان، حيث من المتوقع حرارة اربعينية بقاعًا، فيما جبلًا ٣٣ درجة وساحلًا ٣٦ درجة اليوم.

والرطوبة تزيد جدًا مع الشعور بالحرّ ساحلًا والمناطق القريبة منها، بينما الأجواء بقاعًا وجبلًا تكون جافة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: قليل السحب

-الحرارة : ٢٧ و ٣٥ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٣ على الـ١٠٠٠ متر و ٣١ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين : قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

الثلاثاء : قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.