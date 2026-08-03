الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس

تتراجع قليلا حدة الكتل الحارة التي ما زالت تؤثر على لبنان مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة اليوم ساحلا وجبلاً لكنها تستمر اربعينية بقاعا قبل ان تنكفئ كلياً منتصف الاسبوع الحالي ويعود الطقس الى صيفي حار اعتيادي ويستمر عدة ايام.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: قليل السحب

- الحرارة: ٢٧ و٣٣ ساحلا وبين ١٨ و٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٢ ساحلا وبين ١٨ و٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س



- الاربعاء: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٤٠ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س