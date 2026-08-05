الكتل الحارة تنكفئ كلياً الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

تستمر الكتل الحارة بالتراجع وانخفاض الحرارة لكنها تستمر اربعينية بقاعا وحارة على الجبال العالية قبل ان تنكفئ الكتل كلياً الخميس الحالي ويعود الطقس الى صيفي حار اعتيادي في كل المناطق.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو : قليل السحب

- الحرارة: بين ٢٦ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٧ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



- الجمعة: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س