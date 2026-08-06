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عودة الحرارة إلى معدلاتها الموسمية... وارتفاع مرتقب مطلع الأسبوع المقبل
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-08-06 | 01:54
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عودة الحرارة إلى معدلاتها الموسمية... وارتفاع مرتقب مطلع الأسبوع المقبل
يؤثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي ورطب، فيما عادت درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية، وتبقى مستقرة خلال الأيام المقبلة، قبل أن تعاود الارتفاع مع مطلع الأسبوع المقبل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪
- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الجمعة:
الطقس مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
السبت:
الطقس مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
*
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