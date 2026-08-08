الحرارة إلى ارتفاع من جديد... إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر طقس صيفي معتاد ورطب على لبنان والحرارة عادت الى معدلاتها وتستمر مستقرة لغاية الاثنين، قبل عودة الارتفاع الثلاثاء القادم.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل

- الحرارة: ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س تنشط شرقا وجبلا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاحد: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



- الاثنين: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س