الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي ورطب، مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية واستقرارها خلال الأيام المقبلة، قبل أن تعاود الارتفاع مع مطلع الأسبوع المقبل.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا وبين ١٨ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س تنشط شرقا وجبلا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.



الأحد: الطقس مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.