طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان...والثلاثاء كتل حارة ضعيفة الفعالية

يسيطر على لبنان طقس صيفي معتاد ورطب وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الاثنين، قبل أن تعاود الارتفاع اعتبارًا من الثلاثاء وتستمر لعدة أيام. وبين 15 و19 آب، يتقلب الطقس مع احتمال هطول أمطار محلية جدًا وانخفاض في درجات الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاحد:

-الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل

-الحرارة : ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س تنشط شرقا وجبلا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



الاثنين: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.



الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.