ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... هكذا يبدو طقس مطلع الأسبوع

تؤثر كتل حارة ضعيفة الفعالية على لبنان بطقس صيفي حار مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتستمر لغاية الجمعة يليها طقس متقلب بدءا من السبت مع انخفاض الحرارة الى ما دون معدلاتها واحتمال خفيف لبعض الامطار المحلية جدا ونشاط بسرعة الرياح.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مشمس ويتشكل الضباب على الجبال القريبة من الساحل

- الحرارة: ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شرقا وجبلا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الثلاثاء: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



- الاربعاء: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س