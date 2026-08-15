طقس متقلب لغاية الاثنين

يؤثر طقس متقلب على لينان لغاية الاثنين، نتيجة منخفض جويّ متمركز فوق قبرص.

وهناك احتمال لتساقط أمطار محلية خصوصًا جبلًا وشمالًا، فيما من المتوقع أن تخفض الحرارة الاثنين والثلاثاء.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: متقلب غائم جزئيًا مع احتمال تساقط امطار محلية بعد الظهر خصوصًا جبلًا وشمالًا

-الحرارة : ٢٦ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٢ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط احيانا خاصة شمالا

- الضغط الجوي السطحيّ : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد:

متقلب غائم جزئيًا مع احتمال تساقط امطار محلية بعد الظهر خاصة شمالاً والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س. تنشط احيانا خصوصًا شمالا وجبلا

الاثنين:

متقلب غائم جزئيًا مع احتمال تساقط امطار محلية بعد الظهر خصوصًا شمالاً والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س. تنشط احيانا خصوصًا شمالا وجبلا