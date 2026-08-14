منخفض جويّ يؤثر على لبنان وأمطار متفرقة: تحذير من ارتفاع موج البحر

يؤثر طقس متقلب على لينان لغاية الاثنين نتيجة منخفض جويّ متمركز فوق قبرص.

وهناك احتمال تساقط أمطار محلية خصوصًا جبلاً وشمالًا، فيما من المتوقع ان تخفض الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : متقلب غائم جزئيًا مع احتمال تساقط أمطار محلية بعد الظهر خصوصًا جبلًا وشمالًا

-الحرارة : ٢٦ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٢ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٦٠ كم/س تنشط احيانا خصوصًا شمالًا

- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت:

متقلب غائم جزئيًا مع احتمال تساقط أمطار محلية بعد الظهر خصوصًا حبلًا وشمالًا والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س. تنشط أحيانًا خصوصًا شمالًا وجبلًا.

الاحد:

متقلب غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية بعد الظهر خصوصًا شمالاً والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س. تنشط أحيانًا خصوصًا شمالًا وجبلًا.