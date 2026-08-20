الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

تبدأ اليوم، كتل حارة بالتأثير على لبنان، خصوصاً في المناطق الجبلية والبقاع، على أن ترتفع درجات الحرارة لأيام عدة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: قليل السحب

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الجمعة: الطقس صيفي حار وقليل السحب. وتتراوح درجات الحرارة بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٨ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



السبت: الطقس صيفي حار وغائم جزئيا. وتتراوح درجات الحرارة بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٨ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.